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تركيا تعترف: ملاحقة قضائية لأكثر من نصف مليون مواطن بسبب “غولن”

تركيا تعترف: ملاحقة قضائية لأكثر من نصف مليون مواطن بسبب “غولن”
أردوغان
weam.co/578184

اعترفت وزارة العدل التركية، اليوم، بإخضاع أكثر من نصف مليون مواطن للملاحقة القضائية منذ يوليو 2016، على خلفية صلتهم بمنظمة رجل الدين التركي فتح الله غولن.

ووصل إجمالي من تم التحقيق معهم من المتهمين بمشاركتهم وصلتهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، إلى 500650 شخصا، حسبما نقل مركز ستوكهولم للحريات عن الوزارة.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد السجناء من هؤلاء 30947 شخصا، بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق 22 ألف شخص آخرين. وأشارت الوزارة إلى أن 2060 شخصا من هؤلاء، هم القصر دون سن 18 عاما.

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