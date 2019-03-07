إيقاف عضو بـ”فيفا” وتغريمه بسبب تذاكر المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه عاقب عضوا في مجلس الفيفا بإيقافه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ألف فرنك سويسري (حوالي 19900 دولار) بسبب مخالفة القواعد المتعلقة بعملية إعادة بيع تذاكر كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال فيفا إن لي هارمون رئيس اتحاد جزر كوك لكرة القدم “تقبل” عقوبة لجنة القيم التابعة للفيفا في صفقة أقر من خلالها بالذنب بعد تحقيق بدأ في يوليو تموز الماضي، وفقا لـ”رويترز”.

وأوضح الفيفا أن هذه التحقيقات كانت تتعلق بعملية إعادة بيع التذاكر لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل ولم يرد على طلب بالحصول على معلومات إضافية في هذا الأمر.

وتولى هارمون، الذي لم يتسن أيضا الحصول على تعليق منه، رئاسة الاتحاد المحلي للعبة في 1997 وأصبح عضوا في مجلس الفيفا منذ 2016. ويعتبر اتحاد جزر كوك من أصغر اتحادات كرة القدم في العالم والبالغ عددها 211 اتحادا ونال العضوية في 1994.