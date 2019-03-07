أمريكي وزوجته يغتصبان طفلين.. والعقوبة السجن 100 عام

قضت محكمة أمريكية بسجن زوج وزوجته صورا نفسيهما بينما كانا يغتصبان طفلين، وذلك لمدة إجمالية 94 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقررت المحكمة سجن الزوج ماثيو ماينارد وزوجته ديان ماكراكن ماينارد، وكلاهما في الخامسة والثلاثين من العمر، 47 عاما لكل منهما بعد اعترافهما باغتصاب طفلين عمرهما 13 عاما.

وأقر الزوجان، وهما من مدينة سنيدس فيري في نورث كارولينا، بالجرائم التي اتهما بها، بما فيها استغلال جنسي من الدرجة الأولى لقاصر، وذلك بعد مرور 13 شهرا على اعتقالهما أول مرة في يناير عام 2018.

وأوضحت التقارير الأمنية أن الزوجين استخدما هاتفا ذكيا في تصوير جريمتهما بحق الأطفال، ثم حملا لقطات الفيديو على موقع للتخزين السحابي.