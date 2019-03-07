تعيين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في إيران

الوئام-متابعات

عين نظام الملالي ،اليوم، ابراهيم رئيسي رسميا رئيسا للسلطة القضائية في إيران وهو المشهور بقاضي الموت.

و يتمتع إبراهيم رئيسي بعلاقة قوية تربطه ببيت المرشد الأعلى علي خامنئي، وسيباشر عمله رسميا الجمعة.

ولرئيسي سجل سيء في انتهاك حقوق الإنسان، وإصدار أحكام إعدام واعتقالات تعسفية من دون أدلة. وقد سمي بـ”قاضي الموت”، بعد تورطه في إصدار أحكام إعدام للآلاف في ثمانينيات القرن الماضي.

و بينما كان رئيسي رجل دين شاب في مدينة قم، حيث قابل هناك خامنئي في عام الثورة سنة 1979، واختير ضمن سبعين طالبا لدورة تدريبية في كيفية إدارة الحكم، وكان خامنئي أحد مدرسيه.

بدأ رئيسي حياته المهنية كمدع عام في سن العشرين، وقد تدرج سريعا في المناصب القضائية بفضل التزامه بمعايير الثورة الإيرانية، وتفانيه في إصدار أحكام الإعدام والسجن المشدد للمعارضة.

كانت أولى خطوات رئيسي في السلك القضائي، عندما بدأ كمدع عام في محافظة همدان، حيث استمر في منصبه خمس سنوات.

ويشتهر رئيسي بأنه أحد أعضاء اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي أصدرت أحكام إعدام في حق أربعة آلاف معتقل سياسي في صيف عام 1988، وعرفت اللجنة باسم “لجنة الموت”.

ويقول مركز إيران لحقوق الإنسان، أن الأحكام التي أصدرتها لجنة الموت، تعد أكبر جريمة ارتكبت منذ عام 1979.