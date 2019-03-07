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بنين وبنات

التعليم: تدريب المعلمين والمعلمات على اللغة الصينية في برامج الصيف المقبلة

التعليم: تدريب المعلمين والمعلمات على اللغة الصينية في برامج الصيف المقبلة
weam.co/578206
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

علمت الوئام من مصادرها Hن إدارات التعليم في المناطق والمحافظات ستقوم بتدريب المعلمين والمعلمات على اللغة الصينية خلال برامج الصيف القادمة.
و من جانبها وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تعميما لجميع المعلمين والمعلمات بالمنطقة ممن لديهم القدرة والكفاءة على تقديم هذه البرامج الرفع ببياناته لإدارة التدريب والابتعاث(بنين-بنات ) وفق الاختصاص، مع ارفاق المؤهلات المتعلقة بهذا الجانب

وذلك حرصا من إدارة التدريب والابتعاث على الاستعداد المبكر لإدراج بعض البرامج النوعية التي تعني بتطوير العملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030 ضمن خطة التدريب الصيف هذا العام ١٤٤٠/١٤٤١ ومنها التدريب على اللغة الصينية.

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