الشباب يتجاوز الفيصلي بصعوبة

فاز فريق الشباب بصعوبة على نظيره الفيصلي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، 2 / 1، اليوم، في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الشباب إلى 43 في المركز الثالث بترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد الفيصلي، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم

والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، عند 30 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

سجل بوباكار تراولي لمصلحة الشباب في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني في الدقيقة .75

وأشعل لويس جوستافو المباراة من جديد، بعدما أحرز هدف تقليص الفارق للفيصلي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال

الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.