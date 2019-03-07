التعليقات: 0

الشباب يتجاوز الفيصلي بصعوبة

الشباب يتجاوز الفيصلي بصعوبة
weam.co/578211

فاز فريق الشباب بصعوبة على نظيره الفيصلي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة  القدم (الدوري السعودي للمحترفين)،  2 / 1، اليوم، في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الشباب إلى 43 في المركز الثالث بترتيب البطولة، فيما تجمد رصيد الفيصلي، الذي تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم
والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، عند 30 نقطة في المركز  الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

سجل بوباكار تراولي لمصلحة الشباب في الدقيقة 17، قبل أن  يضيف النجم المغربي مبارك بوصوفة الهدف الثاني في الدقيقة .75
وأشعل لويس جوستافو المباراة من جديد، بعدما أحرز هدف تقليص الفارق  للفيصلي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال
الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.

روابط ذات صلة

تقرير الجولة 22: الهلال يحافظ على فارق النقاط مع ملاحقة النصر.. والشباب يسقط أمام العالمي

تقرير الجولة 22: الهلال يحافظ على فارق النقاط مع ملاحقة النصر.. والشباب يسقط أمام العالمي

ثنائية جوفينكو تعزز صدارة الزعيم

ثنائية جوفينكو تعزز صدارة الزعيم

النصر يهزم الشباب بهدف “حمدالله”

النصر يهزم الشباب بهدف “حمدالله”

“زوران”: مستعدون للفيصلي.. والبريك: “جماهيرنا لا تحتاج إلى رسالة”

“زوران”: مستعدون للفيصلي.. والبريك: “جماهيرنا لا تحتاج إلى رسالة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>