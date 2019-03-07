إقالة مدرب روما الإيطالي

الوئام-واس

قرر نادي روما الإيطالي لكرة القدم إقالة المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو من قيادة الفريق، في أعقاب الخروج من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق بورتو البرتغالي.

وأعلن روما على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

(تويتر) “يمكن أن يؤكد روما أن مدرب الفريق أوزيبيو دي فرانشيسكو ترك

النادي بشكل فوري”.

وأضاف النادي الإيطالي “يود النادي أن يشكر أوزيبيو على عمله خلال فترة

وجوده مع روما، ونتمنى له النجاح في المستقبل”.

وودع روما دوري الأبطال مبكرا، عقب هزيمته 1 / 3 أمام مضيفه بورتو

البرتغالي في إياب دور الستة عشر للمسابقة أمس الأربعاء، حيث خسر 3 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وجاءت تلك الهزيمة بعد سقوط الفريق في ديربي العاصمة الإيطالي بخسارته الثقيلة صفر / 3 أمام جاره اللدود لاتسيو يوم السبت الماضي في بطولة الدوري الإيطالي.

من المرجح أن يتولى المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري قيادة

الفريق خلفا لدي فرانشيسكو.