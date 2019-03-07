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في غارات لجيش الاحتلال

استشهاد طفل فلسطيني على حدود قطاع غزة

استشهاد طفل فلسطيني على حدود قطاع غزة
weam.co/578229
الوئام-متابعات

استشهد طفل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات دارت ليل الأربعاء-الخميس على الحدود بين قطاع غزة ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.
وقال أشرف القدرة المتحدّث باسم الوزارة “استشهد الطفل سيف الدين عماد ناصر ابو زيد (15 عاماً) متأثّراً بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة”.
من جهة ثانية أفادت مصادر فلسطينية  أنّ طائرات حربية من جيش الاحتلال أغارت ليل الأربعاء-الخميس على مواقع عدة تابعة لحركة حماس في جنوب القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتّجاه جنوب الاحتلال، من دون أن تتسبّب بخسائر في الأرواح.
وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ “أربع غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الجديد غرب خان يونس”، مشيراً إلى أنّ اثنتين منها “نفّذتا بطائرات استطلاع والأخريان شنّتهما مقاتلة من طراز أف 16”.
وبحسب مصدر فلسطيني آخر فإنّ غارة استهدفت موقعاً لحماس غرب خان يونس “ولم يبلغ عن وقوع إصابات لكن الأضرار المادية كبيرة”.

و منذ الأحد هذه خامس مرة تشنّ فيها إسرائيل غارات جوية على أهداف في قطاع غزة

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