لاجئون سوريون يتقدّمون بشكوى ضد نظام الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية

تقدّمت مجموعة من اللاجئين السوريين، اليوم، بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا.

وقدّم الشكوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد محامون بريطانيون بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا غير موقّعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على عكس الأردن.

لكن المحامين يستندون في شكواهم إلى سابقة حين قدّم لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلادش دعوى مماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد النظام السوري. وأكّدت المحكمة أنها تلقّت الملف من دون تفاصيل إضافية.