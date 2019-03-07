ربيع سفياني يسجل رقما مفارقا في الدوري ويقود التعاون للنصر على الرائد

الوئام-متابعات

سجل ربيع سفياني لاعب فريق التعاون الهدف رقم 500 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ، خلال لقاء فريقه أمام ضيفه الرائد اليوم الخميس.

وحقق التعاون فوزا ثمينا 2 / 1 على الرائد في المرحلة الثالثة والعشرين

للمسابقة، ليواصل سلسلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق فوزه الرابع

على التوالي.

وتقدم الرائد بهدف لصالح الشهري، قبل أن يسجل سفياني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 من عمر المباراة، وكان الهدف رقم 500 في البطولة هذا الموسم.

يشار إلى أن ليندر تاوامبا، مهاجم التعاون، يعتلي قائمة هدافي البطولة

بـ18هدفاً، يليه الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال بـ17 هدفاً.

وينفرد الهلال بأقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجل لاعبوه 55 هدفاً، يليه التعاون برصيد 51 هدفاً.