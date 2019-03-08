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التي ينظرها القضاء

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على دعوى “هواوي”

الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على دعوى “هواوي”
weam.co/578253
الوئام-متابعات

احجمت وزارة الخارجية الأمريكية،اليوم، الخميس عن التعليق على دعوى قضائية رفعتها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا ضد الولايات المتحدة وقالت إن واشنطن تؤيد وجود شبكات آمنة خالية من التأثير غير الملائم من قبل حكوماتأجنبية.
وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية “فيما يخص الدعوى القضائية، ليس لدي أي تعليق عليها” مشيرا
إلى أنها منظورة أمام القضاء.
وأضاف “بوجه عام الولايات المتحدة تؤيد وجود شبكات اتصالات وخطوط إمداد آمنة تكون خالية من موردين معرضين لتأثير حكومي أجنبي،أو نفوذ غير ملائم يشكل مخاطر دخول (أطراف) غير مصرح لها أو حدوث نشاط الكتروني خبيث”.

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