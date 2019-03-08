وفد من الكلية الجامعية يزور مبادرة “تقني القنفذة في خدمة ضيوف الرحمن”

الوئام-القنفذة-خضر المقعدي

زار وفد من الكلية الجامعية بمحافظة القنفذة برئاسة مشرف وحدة التطوع بالكلية الدكتور أحمد عبيدات، مقر الكلية التقنية، للاطلاع على المبادرة التي دشنتها الكلية مؤخرا تحت شعار

“تقني القنفذة في خدمة ضيوف الرحمن”.

وقال الدكتور محمد المتحمي، وكيل عمادة شؤون الطلاب بالكلية الجامعية بالقنفذة، إن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاع الطلاب على هذه المبادرة والخدمات التي تقدم لضيوف الحرمين المسافرين على الطريق الدولي، مشيرا إلى هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات عدة تشهدها محافظات منطقة مكة المكرمة ضمن مشروع “كيف نكون قدوة” الذي يحمل هذا العام موضوع “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”.

وقدم المتحمي شكره لمنسوبي الكلية التقنية على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب.