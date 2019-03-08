الرياض- الوئام:

يسعى فريق الهلال لتأمين موقعه فى صدارة الدوري السعودي عندما يواجه الوحدة في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب “جامعة الملك سعود” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر المسابقة.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على النصر صاحب الوصافة قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 35 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويستهدف الهلال تحقيق الفوز السابع على التوالي لقطع خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري، بينما يسعى الوحدة لخطف النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويفتقد الوحدة في مباراة اليوم لجهود الحارس المصري محمد عواد الذي يعاني من إصابة بمزق في عضلة السمانة.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ففي مباراة مرتقبة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين» يلتقي الهلال نظيره الوحدة، في لقاء سيجمع المتصدر بصاحب المركز السادس في لائحة الترتيب.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويسعى الوحدة بقيادة مدربه المصري أحمد حسام ميدو إلى تحقيق مفاجأة بالفوز وانتظار تعثر الأهلي للاستحواذ على المركز الخامس، أو على الأقل التعادل للمحافظة على المركز السادس.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتضن ملعب «استاد جامعة الملك سعود» معقل الهلال، مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي التي تنطلق في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة – 17:30 بتوقيت جرينتش – 20:30 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناتي KSA Sports 2 HD و Dawri Plus 1 H.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

يقوم بالتعليق على مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي المعلقان الرياضيان فهد العتيبي وحماد العنزي.

مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

البطولة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الهلال ضد الوحدة الأسبوع: 23

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

المعلق : حماد العنزي – فهد العتيبي

التوقيت: تنطلق في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة – 17:30 بتوقيت جرينتش – 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

KSA Sports 2 HD

Dawri Plus 1 HD