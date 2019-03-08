التعليقات: 0

تدعى فاطمة عبدالله أحمد ناجي

مقتل فتاة يمنية برصاص قناص حوثي جنوبي تعز

مقتل فتاة يمنية برصاص قناص حوثي جنوبي تعز
weam.co/578270
الرياض- الوئام:

قالت مصادر يمنية، إن فتاة قتلت أمس الخميس بنيران قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في مديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز.

وذكرت مصادر محلية، أن قناص حوثي استهدف الفتاة اليمنية فاطمة عبدالله أحمد ناجي (16 عاماً)، في منطقة العريش شرقي مديرية صبر الموادم في تعز، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس الخميس.

أوضحت المصادر، أن الفتاة فارقت الحياة على الفور قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافها.

يأتي هذا بعد يومين من مقتل الطفل اليمني مهدي سعيد سرحان برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية في المنقطة ذاتها.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي في الجوف اليمنية

قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي في الجوف اليمنية

“الحوثي” في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش في انتهاك حرية الصحافة (فيديو)

“الحوثي” في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش في انتهاك حرية الصحافة (فيديو)

المملكة تؤكد أمام اجتماع الدورة (151) للمجلس الوزاري بالجامعة العربية دعمها لفلسطين واليمن

المملكة تؤكد أمام اجتماع الدورة (151) للمجلس الوزاري بالجامعة العربية دعمها لفلسطين واليمن

التحالف العربي: 38 تصريحا لإيصال المساعدات للشعب اليمني خلال الـ72 ساعة الماضية

التحالف العربي: 38 تصريحا لإيصال المساعدات للشعب اليمني خلال الـ72 ساعة الماضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>