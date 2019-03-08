التعليقات: 0

قالت إنهم وراء حملة لإسقاط الدولة

مذكرات توقيف بحق 20 شخصاً إخترقوا قيادة البحرية التركية

مذكرات توقيف بحق 20 شخصاً إخترقوا قيادة البحرية التركية
weam.co/578279
انقرة- الوئام:

أعلن ممثلو الإدعاء في العاصمة التركية انقرة، عن اصدار مذكرات اعتقال بحق 20 عضوا يزعم بأن لهم صلة بجماعة فيتو ومشتبه في اختراقهم قيادة القوات البحرية.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن المشتبه بهم مطلوبون بموجب مذكرة اعتقال لكونهم أعضاء وما يسمى بـ “أئمة سريين” في منظمة فتح الله جولن الارهابية (فيتو) حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وتتهم تركيا منظمة فيتو التابعة لجولن المقيم في الولايات المتحدة بتنظيم الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ، والذي خلف 251 قتيلاً و 2200 جريح.

وتتهم تركيا أيضا منظمة فيتو بالوقوف وراء حملة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية ، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء ونفى جولن هذه الاتهامات.

روابط ذات صلة

غولن: نظام أردوغان يمثل خيانة كاملة للقيم الإسلامية

غولن: نظام أردوغان يمثل خيانة كاملة للقيم الإسلامية

القاهرة رداً على أردوغان: تصريحاتكم محاولة للفت الأنظار بعيداُ عن القمة العربية الأوروبية

القاهرة رداً على أردوغان: تصريحاتكم محاولة للفت الأنظار بعيداُ عن القمة العربية الأوروبية

اعتقال 295 جندياً من أفراد الجيش التركي

اعتقال 295 جندياً من أفراد الجيش التركي

من جديد.. تركيا تأمر باعتقال 1112 شخصًا

من جديد.. تركيا تأمر باعتقال 1112 شخصًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>