الرياض- الوئام:

سيكون الترجي الرياضي امام رهان تحقيق الفوز بمناسبة استضافته اليوم الجمعة الموافق 8-3-2019 لحوريا كوناكري الغيني في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لكاس رابطة ابطال افريقيا من اجل ضمان العبور للدور ربع النهائي للمسابقة دون انتظار تطورات الجولة الاخيرة للمسابقة وتفادي كل حسابات التأهل.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويمتلك الترجي الرياضي الذي سيستضيف حوريا كوناكري على ارضية الملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا (س20)في رصيده 8 نقاط متقدما بنقطة واحدة على منافسه غدا فيما يحتل اورلاندو بيراتس المركز الثالث بــ5 نقاط.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويقبع بلاتينيوم زمبابوي في المركز الاخير بنقطة يتيمة وبالتالي فان لغة الحسابات تدفع بفريق باب سويقة الى تحقيق الانتصار واضافة 3 نقاط ثمينة ستضعه مباشرة في ربع النهائي دون انتظار فعاليات الجولة الختامية للمجموعة والتي سيتحول فيها الترجي الى زمبابوي في حين يستضيف حوريا اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويخوض ابناء المدرب معين الشعباني لقاء اليوم امام حوريا بمعنويات مرتفعة بفضل النتائج الايجابية التي حققها الفريق في الفترة الاخيرة على المستويين المحلي والقاري من خلال تصدر سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى وكذلك المجموعة الثانية في امجد الكؤوس القارية.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

كما سينضاف الى هذا عنصر عودة جماهير الاحمر و الاصفر الى المدرجات بعد انقضاء عقوبة اللعب دون حضور الجمهور المسلطة على الاتحاد الافريقي للعبة في مباراتي بلاتينيوم و اورلاندو وهذا يعني شحنة معنوية اضافية لفريق الدم والذهب.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وستكون مباراة حوريا كوناكري صعبة بكل المقاييس من الناحية الفنية باعتبار تكافؤ موازين القوى بين الفريقين لاسيما في ظل المردود الطيب الذي مافتئ يقدمه الفريق الغيني وهو ما جعله يتموقع في مركز الملاحقة على صاحب الطليعة وهو يتطلع الى مواصلة تالقه من اجل ضمان مكان في ربع النهائي وبالتالي فان الحوار يلوح مشوقا بين الرغبة الجامحة للترجي في الانتصار وطموح حوريا في الاستبسال و تحقيق المفاجاة.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وينطلق الترجي الرياضي الذي خبر مثل هذه المسابقات باسبقية فنية لا ىتتوقف عند حدود الظروف الحافة للمباراة من جمهور و ملعب بل تتجاوز ذلك لتشمل طبيعة الزاد البشري الذي سيقع التعويل عليه في لقاء اليوم الجمعة بعد ان اصبح كل اللاعبين جاهزين على ذمة الاطار الفني لاختيار العناصر الاكثر جاهزية للذود عن اولوان الفريق في مباراة حاسمة .

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وستعرف التشكيلة الاساسية لشيخ الاندية التونسية عودة قائد الفريق خليل شمام الذي من المنتظر ان يستعيد مكانه في محور الخط الخلفي الى جانب محمد علي اليعقوبي فيما سيتواصل الاعتماد على الظهيرين سامح الدربالي وايمن بن محمد فيما تتجه النية للتعويل على لاعب ارتكاز صريح اي ان الاختيار سيقع اما على فوسيني كوليبالي او فرانك كوم باعتبار التوجه الهجومي للفريق.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

فيما ستتالف بقية تركيبة الوسط من غيلان الشعلالي العائد بعد انقضاء العقوبة التاديبية وانيس البدري ويوسف البلايلي في حين ان خط الهجوم سيمثله الليبي الهون و راس الحربة طه ياسين الخنيسي و تبقى امكانية التعويل على سعد بقير اثناء اللعب واردة بعد ان تغيب عن المباراة الاخيرة لدواعي تاديبية.

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ومن جهته خير حوريا كوناكري الاستعداد المثالي لمباراة الجمعة عبر القدوم الى تونس بصفة مبكرة حيث حل وفد حوريا منذ يوم السبت الماضي من اجل ضمان تاقلم اللاعبين مع المناخ التونسي وتامين اوفر حظوظ النجاح في اللقاء وسيجري الفريق غيني 5 حصص تدريبية في شكل تربص تحضيري حيث يامل زملاء اللاعب حامد ماريوس أسوكو في العودة بنتيجة ايجابية قبل استضافة اورلاندو في الجولة الاخيرة .

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم عهد للحكم الانغولي هيلدير مارننيس لادارة مباراة الترجي وحوريا كوناكري وسيساعده كل من جيرسون ايميليانو دوس سانطوس وايفانيلدو مايريلس دي اوسانشو .

مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الترجي وحوريا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

المباراة: الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري غينيا

الملعب: الملعب الاولمبي برادس

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية