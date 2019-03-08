القاهرة- الوئام:

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى بث مباشر ، اليوم الجمعة 8-3-2019 ، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الإسماعيلي دون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

تقام مباراة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى فى السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019 وأسند الاتحاد الأفريقى إدارة مباراة الإسماعيلى مع مازيمبى الكونغولى للسنغالي ماجيتى نداي، ويعاون الدولى نداى طاقم يضم كلاً من الكاميرونى ألفيس نجيجو والبوركينابي سيدو تياما.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

الحكم السنغالى ادار عدة مباريات للمنتخب الوطنى والأندية وكان آخرها لقاء المصرى مع اتحاد العاصمة الجزائرى الذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

اعترف ميهايو كازيمبى المدير الفني لمازيمبى الكونغولى اعترف بصعوبة مواجهة الاسماعيلى رغم احتلاله المركز الرابع فى المجموعة وقال أنه من الضرورة احترام قدرات وامكانيات جميع لاعبى الفرق المنافسة.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

بالإضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتطوير مستوى لاعبيه لضمان التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما بعد وصول شباب قسنطينة الجزائرى للنقطة العاشرة ، وأضاف أنه سيسعى لإستغلال المعنويات المنخفضة لنجوم الاسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى التأهل للدور التالى .

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

ويبدو مازيمبي صاحب فرصة وافرة في التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذي يصعد بالفريق الكونغولي إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقي على حساب قسنطينة.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

وفي حالة تعادل مازيمبي مع الإسماعيلي وتغلب الأفريقي التونسي على قسنطينة، يصبح الأفريقي (7 نقاط)، خلف مازيمبي (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفي هذه الحالة سيحتاج مازيمبي إلى الفوز في آخر لقاء ضد الفريق الجزائري.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

لعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبي قبل النسخة الحالية وكانت تلك المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عان 1969 ، وقتها تعادل الإسماعيلي خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 في مصر ويتوج بأول ألقابه الإفريقية.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

ويصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا لذا تحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للإسماعيلي بل لجماهير الكرة المصرية عموماً وكانت مباراة الفريقين فى الكونغو قد انتهت بفوز مازيمبى بهدفين دون رد .

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

لعب الإسماعيلى ضد الأندية الكونغولية مباراتين فقط خلال شهر مارس قبل مباراة الليلة ففى عام 2014 التقى الدراويش فريق أم كيه بالدور التمهيدى المكرر لكأس الاتحاد الأفريقى ”الكونفدرالية“ ، يوم 2 مارس 2014.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

تعادل الفريقيان سلبيًا فى لقاء الذهاب بالكونغو ، ويوم 9 مارس 2014.. تكررت نفس النتيجة فى لقاء الإياب بالإسماعيلية قبل أن يصعد الإسماعيلى بالضربات الترجيحية.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

يحتل الإسماعيلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد تسجيل ثلاثة أهداف واستقبال 9 أهداف، ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط ثم مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم الأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

سوف يبحث الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، عن هز شباك بطل الكونغو الليلة فى صراعه على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية، المهاجم الناميبى منذ انضمامه للدراويش وهو لا يتوقف عن التسجيل، حيث سجل هدفه الثالث بالبطولة فى شباك شباب قسنطينة الجزائرى بعد خوض 4 مباريات فقط.

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

وأحرز شيلونجو أهدافه فى شباك فرق الأفريقى التونسى هدف وشباب قسنطينة هدفين خلال 360 دقيقة ليتساوى مع ثلاثى مازيمبى موبوتو وموليكا ومونديكو فيما يتربع على عرش هداف البطولة معتز المهدى قلب هجوم النصر الليبى برصيد 7 أهداف، وخلفه ميدى كاجيرى لاعب سيمبا وبرصيد 6 أهداف، وماكوسو لاعب فيتا كلوب صاحب الـ5 أهداف .

موعد مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر في دوري أبطال افريقيا

البطولة: دوري ابطال افريقيا لكرة القدم

المباراة: الاسماعيلي مصر ضد مازيمبي الكونغولي

الملعب: ستاد برج العرب بالإسكندرية

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 8-3-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى بث مباشر

beIN SPORTS HD 6

مشاهدة مباراة الإسماعيلى ومازيمبى بث مباشر

سيتم توفير البث قبل المباراة