الرياض- الوئام:

يستضيف نادي يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2018/2019.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

ينصب تركيز نادي يوفنتوس خلال هذه الفترة في المباراة الهامة التي سوف تجمع الفريق أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد أن خسر مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وبالنظر لموقف نادي يوفنتوس في الدوري نجد أن اقترب بقوة جدا لتحقيق لقب الدوري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

خاصة في ظل الفارق الكبيرة بينه وبين أقرب منافسيه وهو نادي نابولي، حيث وصل الفارق في النقاط إلى 16 نقطة كاملة، ومن المحتمل أن لا يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك من أجل إراحته قبل المباراة المصيرية أمام أتلتيكو مدريد، حيث مطالب نادي اليوفي بتحقيق الفوز في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

تقام مباشر مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الجمعة 8 من مارس وتقام المباراة على ملعب نادي يوفنتوس أليانز ستاديوم (تورينو).

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر (21:45)، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية (22:45).

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

مباراة الذهاب والتي جمعت الفريقين انتهت بفوز نادي يوفنتوس بهدفين نظيفين، سجل أحد الهدفين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي من المحتمل أن يغيب عن هذه المباراة، ويظل على مقاعد البدلاء وفقا لما صرح به المدير الفني لنادي اليوفنتوس.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

وقبل المباراة المثيرة صرح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، بأن الفريق لابد أن يكمل في تجميع النقاط في الدوري الإيطالي، وأكد أنه سيغيب عن هذه المباراة كل من كانسيلو وبيانيتش، وعن دوجلاس كوستا المصاب، أكد أنه اللاعب بدأ يتحسن أول بأول.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

وأكد على أنه اتفق مع رئيس النادي على تجديد عقده “ألجيري” وذلك بعد عشاء جمعهم يوم الأربعاء الماضي وبالسؤال عن مباراة أتلتيكو مدريد ذكر بأن المباراة جلعتهم متحفزين للغاية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

وأكد على أن الفريق سيلعب مباراة رائعة، وذكر بأن المباراة لن تكون سهلة ولكن أكد على أن اليوفي يمتلك أسامي كبيرة تستطيع إنهاء المباراة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

من المنتظر أن تذاع مباراة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويرغب نادي يوفنتوس في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل السيطرة على والحفاظ على لقب الكالتشيو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق أودينيزي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

البطولة: الدوري الايطالي لكرة القدم

المباراة: يوفنتوس ضد اودينيزي

الملعب: ملعب نادي يوفنتوس أليانز ستاديوم

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 8-3-2019 وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر (21:45) الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية (22:45).

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي

قناة beIN SPORTS HD 4

التعليق: المعلق الليبي محمد بركات

يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر

سيتم توفير البث قبل المباراة