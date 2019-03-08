“التعليم” تحظر احتفالات التكريم ودعوات منسوبيها وتكليف الطلاب بأي طلبات مالية أو عينية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

وجهت وزارة التعليم، بمنع الاحتفالات والتكريم وعدم توجيه الدعوات لمنسوبي التعليم وعدم تكليف الطلاب والطالبات بأي طلبات مادية أو عينية أو تخصيص ملابس معينة، أو إحضار وجبات معينة، بالإضافة إلى منع الشيلات والقصائد الشعبية.

جاء ذلك في تعميم لتعليم القريات وجهه لجميع المدارس (بنين وبنات) والروضات، تضمن: “بناء على توجيهات معالي وزير التعليم بضرورة التركيز على العملية التعليمية داخل الصف الدراسي، وتقديم كل ما من شأنه الرفع من المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، ونظرًا لما لوحظ من إقامة الاحتفالات أو التكريم في بعض المدارس مما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية وهدر الوقت المخصص للطالب، عليه نؤكد عدم التوسع في إقامة هذه الاحتفالات أو مناسبات، وفي حال الحاجة الملحة لإقامتها يكون ذلك محيط المدرسة فقط، وبالقدر المناسب من الوقت كأن تكون أثناء برنامج الاصطفاف الصباحي أو أوقات الفسح، وعدم توجيه الدعوات لمنسوبي الإدارة وعدم تكليف الطلاب والطالبات بأي طلبات مالية أو عينية مثل المطالبة بإحضار لباس معين أو أطعمة ونحو ذلك”.

وشمل التعميم أيضًا، عدم السماح بإقامة أي فقرات ليس لها هدف تربوي أو تعليمي، ومن ذلك “الشيلات، والقصائد الشعبية، كما شدد على أن يحظى الموضوع بالاهتمام والمتابعة من قبل قادة وقائدات المدارس، وإبلاغ المعلمين والمعلمات بمضمونه، وتوقيعهم بالعلم.