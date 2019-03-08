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التحالف: إصابة 4 مدنيين في أبها بحطام طائرة دون طيار أطلقت من اليمن

التحالف: إصابة 4 مدنيين في أبها بحطام طائرة دون طيار أطلقت من اليمن
weam.co/578296
متابعات- الوئام

أصيب أربعة مدنيين، اليوم الجمعة، بحطام طائرة من دون طيار أطلقها المتمردون اليمنيون وجرى إسقاطها فوق مدينة أبها جنوب المملكة، حسبما أفاد التحالف.

وقال التحالف في بيان، إنه بعد نحو نصف ساعة من منتصف ليل الخميس الجمعة، بحسب التوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها.

وأضاف: “تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية”.

وأوضح التحالف: “من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية”.

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