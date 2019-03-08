التعليقات: 0

برشلونة يكرم أول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارته

برشلونة يكرم أول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارته
weam.co/578301
وكالات- الوئام

عرض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الليلة الماضية، فيلما وثائقيا لتكريم آنا ماريا مارتينيز ساجي، أول امرأة فازت بعضوية مجلس إدارته.

وحمل الفيلم الوثائقي، اسم “لا ساجي إحدى رواد برشلونة”، وهو إنتاج مشترك بين شبكة “تي في 3” التليفزيونية ونادي برشلونة.

وحضر عرض الفيلم نائب رئيس برشلونة، خوردي كاردونير، بالإضافة إلى قيادات أخرى بالنادي الكتالوني، كما حضر هذا الحدث أيضا قائدة فريق كرة القدم للسيدات في برشلونة، فيكي لوسادا.

وأكد “كاردونير”، أن الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ وشخصية آنا ماريا مارتينيز ساجي، مشيرا إلى أن ساجي تستحق مكانة خاصة في تاريخ برشلونة.

وأصبحت “ساجي”، في عام 1934 أول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارة برشلونة عندما كانت في الـ 27 من العمر.

وقال نادي برشلونة في بيان إعلامي له متحدثا عن ساجي: “تحيزها الكبير لقضايا المرأة وانتمائها للجمهوريين تسببا في دخولها في مواجهات مع الآخرين وتعرضها للنفي”.

روابط ذات صلة

داعش ما يزال يحتجز ألف امرأة!

داعش ما يزال يحتجز ألف امرأة!

أبطال أوروبا: ليفربول وبرشلونة للتأكيد وسان جيرمان للتعويض

أبطال أوروبا: ليفربول وبرشلونة للتأكيد وسان جيرمان للتعويض

بحرية المغرب تطلق النار على قارب مهاجرين وتقتل امرأة

بحرية المغرب تطلق النار على قارب مهاجرين وتقتل امرأة

ميسي يصل إلى السعودية أول أكتوبر

ميسي يصل إلى السعودية أول أكتوبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>