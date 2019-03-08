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“تعليم الأفلاج” تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف “المستخدمين وبند الأجور”

“تعليم الأفلاج” تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية على وظائف “المستخدمين وبند الأجور”
weam.co/578306
الأفلاج ـ الوئام 

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، مُمثّلة في لجنة التوظيف، عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف لائحتي “المستخدمين وبند الأجور”، والتي أعلنت عنها الإدارة، في وقت سابق.

وأكدت لجنة التوظيف، أنه تم الترشيح وفقًا للضوابط التي حصل عليها المرشحون حسب ما ذكر في الإعلان، مهيبة في الوقت نفسه بأنه على المرشحين الواردة أسماءهم في البيان المرفق التقيد بجدول المقابلات الشخصية والحضور في اليوم والتاريخ المحدد ابتداءً من الأحد 10 / 7 / 1440 هـ الساعة 8:30 صباحًا في مسرح الإدارة.

وشددت اللجنة على ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية ورخصة القيادة إن وجدت، موضحة أن الترشيح للمقابلة لا يعني القبول النهائي، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولًا عن الرغبة في الوظيفة.

 

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