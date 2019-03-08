“الغذاء والدواء” تضبط 7869 كيلو أغذية منتهية الصلاحية في مصنع ومستودعين بجدة

الرياض- الوئام

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 7869 كيلو غراما أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة، تنوعت بين مخللات وأجبان وألوان صناعية ومنكهات في مصنع أغذية ومستودعين بمحافظة جدة

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفذوا جولات تفتيشية على مصانع ومستودعات أغذية في جدة، وضبطوا وحجزوا 6900 كيلو غرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، ويظهر عليها علامات الفساد في المستودع الأول، و310 كيلو غرامات مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية في المستودع الثاني، و659 كيلو غرام منكهات وألوان صناعية منتهية الصلاحية في مصنع الأغذية.

وأضافت أنها تستكمل الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.