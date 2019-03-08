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في برلين

في يوم المرأة العالمي.. الجيش الألماني يوزع زهورا على النساء

في يوم المرأة العالمي.. الجيش الألماني يوزع زهورا على النساء
weam.co/578319
وكالات - الوئام:

وزعت جنديات الجيش الألماني ألف زهرة على سيدات مارات أمام بوابة براندنبورج التاريخية بالعاصمة الألمانية برلين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم إن القوات تتودد للشابات بهذه الفعالية، وأضافت: “تمتلك النساء في الجيش الألماني كل الفرص للعمل في كل المناصب بقدراتها الخاصة، بدءا من بحارة وحتى جنرال”.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، كان هناك 260 سيدة يخدمن في الجيش الألماني قبل 30 عاما، فيما يبلغ عدد النساء بالجيش حاليا نحو 22100 سيدة.

وأضافت الوزارة أن ثلث طلبات التقدم لوظائف الضباط بالجيش تم تقديمها من نساء خلال العام الماضي.

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