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فنزويلا.. إغلاق المدارس وتعطيل العمل بعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد

فنزويلا.. إغلاق المدارس وتعطيل العمل بعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد
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وكالات- الوئام

أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس، وأعلنت اليوم الجمعة، عطلة بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد.

وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريجيز، على “تويتر”، اليوم الجمعة، أن الرئيس نيكولاس مادورو، أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود
استعادة خدمة الكهرباء في البلاد.

ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية
لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

ويقول المنتقدون، إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل في حين يقول مادورو إن الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد.

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