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لحوضر المؤتمر والمعرض الدولي

المملكة تشارك في مهرجان الطفولة بالكويت وتقدم دعوة لوزير التعليم

المملكة تشارك في مهرجان الطفولة بالكويت وتقدم دعوة لوزير التعليم
weam.co/578337
الكويت - سالم الشيباني - الوئام:

أقامت وزارة التعليم الكويتية، مهرجان الطفولة السابع لعام 2019 ، والذي أقيم بأرض المعارض الدولية خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس 2019، بمشاركة المملكة العربية السعودية.

ومثل الجانب السعودي في الوفد سعادة المشرف العام على العلاقات والاعلام بالملحقية السعودية بالكويت الأستاذ عبد الرحمن السلامة، والذي قدم دعوة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي بالكويت الدكتور حامد العازمي، لحضور الموتمر والمعرض الدولي المقبل، والذي يقام بالرياض.

وأقيم المهرجان تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وبحضور وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي، وحضور سعادة وكيل وزارة الداخلية الكويتي ومساعد مدير عام الدفاع المدني، وعدد من الدبلوماسيين الخليجيين، وعدد من المسؤولين بدولة الكويت.

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