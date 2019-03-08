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بعد تراجع التوتر

باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بشكل كامل

باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بشكل كامل
weam.co/578346
وكالات - الوئام:

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل بعد أيام من إغلاقه وفتحه تدريجياً إثر تراجع التوتر مع الهند.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم فتح مطارات اسكردو ورحيم ياراخان وسيالكوت أمام الطيران المدني اليوم الجمعة.

يذكر أن باكستان كانت قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطيار المدني في 27 من فبراير الماضي بسبب التوتر مع جارتها الهند ، ولكنها أعادت فتحته تدريجياً مع تراجع التوتر، حيث تم في المرحلة الأولى فتح مطارات إسلام آباد وكراتشي وبيشاور وكويتا، وفي المرحلة الثانية تم إعادة فتح مطاري لاهور ومولتان.

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