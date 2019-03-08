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الاقتصاد الأمريكي يخلق 20 ألف وظيفة فقط في فبراير

الاقتصاد الأمريكي يخلق 20 ألف وظيفة فقط في فبراير
weam.co/578347
وكالات- الوئام

توقف نمو الوظائف الأمريكية تقريبا في فبراير، مع خلق الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط في ظل انكماش في الأجور بقطاع التشييد وبضعة قطاعات أخرى، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

ويتماشى تواضع نمو الوظائف الذي جاء في تقرير وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، مع تباطؤ الاقتصاد الذي سيسجل في يوليو، نموًا مستمرًا منذ عشر سنوات وهي أطول فترة نمو مسجلة.

ويدعم هذا نهج التحلي بالصبر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وبينما كان نمو الوظائف في فبراير شباط هو الأضعف منذ سبتمبر2017 فإن تفاصيل أخرى في تقرير الوظائف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، جاءت قوية.

وانخفض معدل البطالة مجددا إلى أقل من 4% وسجل النمو السنوي للأجور أفضل وتيرة منذ عام 2009، بالإضافة إلى ذلك، جرت مراجعة بيانات شهري ديسمبر ويناير لتظهر 12 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاديون، استطلعت “رويترز”، آراءهم توقعوا أن يرتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 180 ألف وظيفة الشهر الماضي وأن يتراجع معدل البطالة إلى 3.9%.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا أو 0.4% في فبراير، بعد أن ارتفع 0.1% في يناير كانون الثاني ليدفع الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2009، من 3.1% في يناير.

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