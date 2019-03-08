“عمل الرياض” تضبط 177 مخالفة وينذر 82 منشأة

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات الخرج، الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، المزاحمية، إضافة للدوادمي، السليل، عفيف، القويعية، حوطة بني تميم، سدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وأسفرت الحملات عن ضبط 177 مخالفة وإنذار 82 منشأة والقبض على 6 وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات شملت 2735 منشأة تجارية.

ودعا “السيالي” المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمةالعملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.