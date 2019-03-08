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“المرور” تمدد عمل فحص المركبات في 6 محطات أخرى بالمملكة

“المرور” تمدد عمل فحص المركبات في 6 محطات أخرى بالمملكة
weam.co/578371
واس- الوئام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تمديد عمل محطات الفحص الفني الدوري للمركبات في 6 محطات أخرى في عدد من مدن المملكة، تشمل: الرياض, والمدينة المنورة, وأبها, والقصيم, والهفوف, والطائف، حيث تهدف إلى توسيع أوقات الرغبات في مراجعة مراكز الفحص خلال الفترة المسائية.

وبناء على ذلك، حددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للمركبات بداية تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من يوم الإثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/3/11م، وستكون أوقات فحص المركبات إلى الساعة الـ 11 مساء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس, فيما سيكون يوم السبت إلى الساعة العاشرة مساء.

وأشارت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، إلى أن تمديد أوقات الفحص ستكون في محطة الرياض الثانية بحي الشفاء، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة القصيم، ومحطة الهفوف، ومحطة أبها، ومحطة الطائف.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أعلن قبل أيام عن تمديد العمل في أربع محطات في كل من الرياض, ومكة المكرمة, والدمام, وجدة، لتصبح عدد المحطات المشمولة 10 محطات في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.

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