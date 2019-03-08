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لهذه الأسباب

وزيرة القوات الجوية الأمريكية تقرر الاستقالة

وزيرة القوات الجوية الأمريكية تقرر الاستقالة
weam.co/578375
الوئام-متابعات

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون، التي اعتُبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع القادم، قررت الاستقالة من منصبها.
جاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيسي للحملات الأمريكية في سوريا وأفغانستان.
وأبلغ المسؤول رويترز أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في 31 مايو أيار إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

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