رغم تهديدات ترامب.. تركيا تعلن موعد تركيب “إس 400”

الوئام - متابعات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إنه سيتم البدء في تركيب المنظومة الدفاعية الجوية الروسية “إس 400” في أكتوبر المقبل.

وذكرت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مرارا أنها ملتزمة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من عدم إمكانية دمجها في منظومة الدفاع الجوي التابعة للحلف.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، الثلاثاء الماضي، إن واشنطن أبلغت تركيا بأنها في حالة شراء أنظمة “إس 400″، فإنه سيتحتم على الولايات المتحدة إعادة تقييم مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات “إف 35” التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع مطلقا عن اتفاقها لشراء منظومة “إس 400” للدفاع الصاروخي الروسية، مضيفا أن أنقرة ربما تدرس لاحقا حيازة منظومة صواريخ “إس 500”.

وفي حديث لقناة 24، قال أردوغان إن تراجع تركيا عن اتفاقها مع روسيا سيكون “غير أخلاقي”.

وفي وقت سابق، قالت واشنطن إن الاتفاق الخاص بمنظومة “إس 400” قد يهدد عرضها بيع أنظمة صواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ لأنقرة، التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، كما أن أنقرة قد تتعرض لعقوبات أميركية، لكن أردوغان قال إن الاتفاق تم.

وأوضح الرئيس التركي إن أنقرة لا تزال منفتحة لشراء أنظمة “باتريوت” من الولايات المتحدة، لكن إذا كانت الشروط مناسبة، وأضاف أن أنقرة قد تسعى لإبرام اتفاق لشراء أنظمة “إس 500” من موسكو لاحقا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال، الأربعاء، إنه يجب على حلفاء تركيا عدم التدخل في شراء أنقرة أنظمة دفاعية من دول غير أعضاء بحلف شمال الأطلسي.