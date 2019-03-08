رانييري مديرا فنيا لروما حتى نهاية الموسم

الوئام-متابعات

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، تعيين كلادويو رانييري مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وقال جيمس بالوتا رئيس النادي :”سعداء للترحيب بعودة كلاوديو رانييري

للفريق”.

وقاد رانييري 67/ عاما/ ، المولود في روما، الفريق خلال الفترة من 2009

وحتى 2011 واستطاع أن يقود ليستر سيتي للتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الممتاز في .2016 وكان رانييري أقيل مؤخرا من تدريب فريق فولهام الإنجليزي.

وسيقود رانييري الفريق خلفا لإيزيبيو دي فرانشيسكو، الذي اقيل من منصبه

أمس الخميس.

كما فك روما ارتباطه مع المدير الرياضي مونش، اليوم الجمعة،وخسر دي فرانشيسكو منصبه عقب خروج روما يوم الأربعاء الماضي من دوري

أبطال أوروبا أمام بورتو، والتي جاءت بعد الخسارة صفر / 3 أمام لاتسيو

يوم السبت الماضي في الدوري الإيطالي.

وستكون أول مباراة يقود فيها رانييري فريق روما امام إمبولي يوم الاثنين

المقبل في الدوري الإيطالي.

وقال بالوتا :”لدينا هدف واحد متبقي لنا هذا الموسم، وهو انهاء الدوري

في أعلى مركز ممكن وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف:” في هذه المرحلة من الموسم، كان من المهم أن نجلب مدربا يعلم

النادي، ويتفهم الأجواء، يمكنه التحدث بنفس اللغة وقادر على تحفيز اللاعبين. كلاوديو يملك كل هذا وهو متحمس للغاية للدخلو في هذا التحدي”.

وقال رانييري :”سعيد للعودة لموطني مرة أخرى. عندما يناديك روما، من

المستحيل أن ترفض”.

وقال فرانشيسكو توتي مدير روما :” كلاوديو من المدينة، إنه مشجع لروما

ولكن الأكثر من ذلك، إنه أحد أكثر المدربين خبرة في عالم كرة القدم”.

وأضاف :”ما نحتاجه هو يدين أمينتين لإرشادنا للعودة مرة أخرى للمربع

الذهبي في جدول الترتيب، وضمان تأهلنا لدوري أبطال أوروبا مرة أخرى في

الموسم المقبل. تتبقى لنا 12 مباراة ونحن بحاجة للفوز بأكبر عدد ممكن

منها”.