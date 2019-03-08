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إصابة 112 شرطيا واعتقال 195 متظاهرا في مسيرات الجمعة بالجزائر

إصابة 112 شرطيا واعتقال 195 متظاهرا في مسيرات الجمعة بالجزائر
weam.co/578397
الوئام - متابعات

قال التلفزيون الجزائري الرسمي إن 112 شرطيا أصيبوا، خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة اليوم رفضا للعهدة الخامسة.

وتعد هذه الجمعة الثالثة على التوالي التي تخرج فيها مظاهرات احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في انتخابات مرتقبة
يوم 18 نيسان المقبل.
وكشف التلفزيون نقلا عن حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني( الأمن العام)، عن اعتقال 195 شخصا خلال هذه المظاهرات.

كما أشار إلى “تجاوزات” ارتكبها متظاهرون منوها إلى حريق شب بمتحف الفنون الاسلامية، وسرقة بعض مقتنياته، فضلا عن تخريب مدرسة ابتدائية
وبعض السيارات.
وشهدت الجزائر اليوم الجمعة، مسيرات هي “الأضخم” منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير رفضا لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

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