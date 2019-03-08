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البشير يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلات خلال الاحتجاجات

البشير يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلات خلال الاحتجاجات
weam.co/578409
الوئام - متابعات

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، الإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات.

وقال البشير خلال مخاطبته القيادات الأهلية والسياسية بشرق السودان في بيت الضيافة، مساء الجمعة، إنه استجاب لطلب الاخوات من شرق السودان لإطلاق سراح المعتقلات، ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبدالله، قوش بإنفاذ الأمر.

وللمرة الثانية خلال عشرة أيام، أصدر الرئيس البشير قرارت جمهورية بترقية عدد من الضباط في رتب مختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد .

وقال بيان صادر من القوات المسلحة، الجمعة، إن هذه القرارات جاءت وفق قانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة لسنة 1993 والمعدل عام 2007.

وأصدر البشير في 26 فبراير الماضي أيضاً عدداً من المراسيم والقرارت الجمهورية بترقية وإحالة عدد من قيادات الجيش للتقاعد.

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