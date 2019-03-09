لندن- الوئام:

يستعد مانشستر سيتي للتقدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على

التوالي، وذلك بعد أن عاد مرة أخرى إلى صدارة ترتيب البطولة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وجاء فوز سيتي في المرحلة الماضية على بورنموث، ليمنح الفريق الصدارة متفوقا على ليفربول للمرة الأولى، مع لعب الفريقين نفس عدد المباريات،منذ مطلع ديسمبر الماضي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويرغب سيتي في تعزيز صدارته لترتيب البطولة، حينما يستضيف واتفورد اليوم السبت الموافق 9-3-2019 قبل يوم من مواجهة ليفربول مع ضيفه بيرنلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبعد أن خطف اللقب الموسم الماضي، يشيد الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال الموسم الجاري.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال جوارديولا: “من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق”.وأضاف: “أشكر اللاعبين الذين قدموا أداءً لا يصدق”.وتابع المدرب الإسباني: “لا يهم ما سيحدث بنهاية الموسم.. هؤلاء اللاعبون يستحقون إعجابي وتقديري”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويبحث ليفربول عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عاما، بعدما أضاع فرصة زيادة الفارق إلى عشر نقاط بينه وبين مانشستر سيتي ، عقب خسارته 1 / 2 أمام الفريق السماوي في الثالث من كانون ثان/يناير الماضي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومنذ فوزه على ليفربول، حقق سيتي ثمانية انتصارات من إجمالي تسعة لقاءات في البطولة، فيما حافظ الفريق الأحمر على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، لكنه سقط في فخ التعادل خلال أربعة لقاءات، مما سمح لسيتي بالانقضاض على الصدارة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وشدد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن فريقه لن يتراجع في صراع الفوز باللقب، رغم الترشيحات والزخم الذي أصبح يحظى به سيتي في الوقت الحالي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: مانشستر سيتي ضد واتفورد الأسبوع: 30

الملعب: إستاد الاتحاد

الحكم: بول تيرني

المعلق : سوار الذهب

التوقيت: اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 2