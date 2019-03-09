القاهرة- الوئام:

يستعد الأهلي المصري لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء اليوم السبت الموافق 9-3-2019 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وأكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية لاعبي الفريق لمواجهة اليوم السبت أمام فيتا كلوب الكونغولي.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وشدد قمصان على ثقته في لاعبي الأهلي لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأهلي دفعة كبيرة في طريقه نحو الصعود وتخطي دور المجموعات .

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وأكد قمصان أن الجهاز الفني واللاعبين لا يخوضون أية مباراة من أجل التعادل، خصوصا أن الأهلي لا يلعب إلا للفوز، وهو ما يهدف له في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وقال قمصان إن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين في مباراة اليوم من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف قمصان أن الجهاز الفني درس الفريق المنافس جيدا، ويعرف كافة نقاط القوة والضعف وكذلك الأجواء المحيطة بالمباراة؛ سواء ما يتعلق بحالة الطقس وأرضية الملعب الترتان الذي تقام عليه المباراة .

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وتمنى قمصان أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مباراة الغد، وأن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية من المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

من جانبه سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى فيتا كلوب الكونغولى والأهلي اليوم السبت على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الأهلى سيخوض اختباراً مهماً أمام فيتا كلوب وسط أجواء صعبة وعدائية بالعاصمة الكونغولية “كينشاسا”.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف موقع الكاف، أن الأهلى يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل استعاد الثقة بعدما خسر اثنين من 3 مباريات خارج أرضه بدورى الأبطال هذا الموسم، واصفاً مجموعة الأهلى بالأكثر إثارة.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على سيمبا التنزاني صاحب الوصافة، بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائرى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

البطولة: دوري أبطال افريقيا

المباراة: فيتا كلوب – جمهورية الكونجو ضد الأهلي – مصر المجموعات الجولة: 5

الملعب: ملعب الشهداء

الحكم: فيكتور جوميز

المعلق : محمد الكواليني

التوقيت: اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1