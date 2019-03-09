برشلونة- الوئام:

يدخل كل من برشلونة الإسباني ورايو فاليكانو في تحدي جديد من نوعه وذلك في بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم وتجري أحداث الماوجهة المثير في “الكامب نو” مساء اليوم السبت الموافق 9-3-2019.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

البارشا يدخل هذة المباراة وهو يأمل في الانتصار حيث يحتل المركز الأول برصيد 60 نقطة، فيما يوجد الفريق المنافس بالمركز الـ19 برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

تجرى أحداث المواجهة المثيرة في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية 7:30 مساءاً بتوقيت مصر بينما تقوم قناة بي ان سبورت 3 بتعليق حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

من جهته أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة قائمة مباراة رايو فاليكانو المحدد لها بملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمباراة رايو فاليكانو جاءت كالتالى، تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، أومتيتى، موريلو، جوردي ألبا، سيرجى روبيرتو، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، ألينيا، فيدال، آرثر، سواريز، ميسى، ديمبلى، مالكوم، بينما تم إستبعاد كليمنت لينجليت بداعى الإيقاف، وتوديبو وبواتينج لأسباب فنية، بينما يغيب رافينيا وفيرمايلين للإصابة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

وتعاقد برشلونة مع كيفن برنس بواتينج خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من ساسولو الإيطالى وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

وكانت أسهم الانتقادات وجهت في وقت سابق ضد أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة وإدارة النادى بسبب التعاقد مع بواتينج صاحب الـ31 عاماً، حيث يرى المراقبون أن اللاعب لن يكون الخيار الأمثل لتعويض لويس سواريز.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

الفريق الكتالوني المنتشي من إنتصاراته في الكلاسيكو، يطمح في مواصلة المشوار، من أجل حسم اللقب المحلي بشكل مبكر، وذلك في مواجهة لن تكون صعبة أمام نادي رايو فاليكانو الذي يعاني بشكل كبير، وقريب من الهبوط، فهل ينجح الفريق الكتالوني بقيادة ميسي الذي من المحتمل ألا يشارك، بسبب الإجهاد، وأيضا يفضل المدرب إراحته لمواجهة أياكس أمستردام.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم

المباراة: برشلونة ضد رايو فاليكانو

الملعب: كامب نو

الحكم: ماريو ميليرو لوبيز

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: اليوم السبت 9 مارس 2019 في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية 7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

القناة الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

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