بلومبيرغ: ترامب سيفرض على قطر 50% زيادة في ثمن القوات والقاعدتين الأمريكيتين

الوئام - متابعات

أفاد تقرير لصحيفة بلومبيرغ الامريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مطالبة أي دولة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية بتحمل كامل تكاليف نشر القوات الأمريكية على أراضيها، إضافة لـ50٪ أو أكثر من أجل امتياز استضافتهم.

ونقلت بلومبيرغ الأمريكية عن نحو 12 من موظفي الإدارة الأمريكية وأشخاص تم إطلاعهم على هذا الأمر، أن ترامب ينوي تطبيع القرار على نحو منظم في القريب العاجل.

ويشير قرار ترامب، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه يتعين على دولة مثل قطر التي تستضيف قواعد أمريكية على أرضها أن تتحمل خمسين في المائة زيادة في ثمن القوات والقاعدتين الأمريكيتين.