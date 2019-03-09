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ريال مدريد يجهز عرضا “فلكيا” لضم نيمار… والأخير يسافر إلى قطر

ريال مدريد يجهز عرضا “فلكيا” لضم نيمار… والأخير يسافر إلى قطر
weam.co/578436
الوئام - متابعات

كشفت تقارير صحيفة، الجمعة، أن إدارة ريال مدريد تجهز عرضا ضخما بقيمة 345 مليون يور لضم الدولي البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وأفاد تقرير لصحيفة “The Sun” البريطانية، بأن إدارة الفريق الملكي عازمة على التوقيع مع نيمار، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرضت عليه راتبا فلكيا قدره 45 مليون يورو سنويا.

من جهة أخرى، أعلن باريس سان جيرمان أن سفر نجمه البرازيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكتب الفريق الفرنسي في “تغريدة” على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نيمار سيكون في قطر لمدة ثلاثة أيام”.

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