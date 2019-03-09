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شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية

طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض والقصيم

طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض والقصيم
weam.co/578438
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم تمتد إلى منطقة نجران قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض.

كما يتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة الأجزاء الداخلية منها والساحلية وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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