حكام أوروبا في وجه الانتقادات بسبب تقنية الفيديو

بروكسل- الوئام:

دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تقنية الفيديو، وقرارات الحكام في مباريات دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الحالي، إثر الجدل الكبير الذي رافق ثلاث مباريات في إياب دور 16.

الأمر يتعلق بمباريات باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي مع روما الإيطالي.

وفي ما يتعلق بركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة بين سان جيرمان ويونايتد أثر لمسة يد لمدافع الأول بريسنل كيمبيبي (فوز يونايتد 3-1) قال الاتحاد القاري أن الحكم الذي لم يتنبه بوضوح إلى لمس اليد لدى حصولها، اقتنع بعد اللجوء الى أكثر من إعادة ولذا احتسب ركلة جزاء.

وقال الاتحاد الاوروبي: ذراع المدافع لم تكن ملتصقة بجسده ما جعل قطر دائرة جسده أكبر ومنعت الكرة من متابعة مسارها باتجاه المرمى.

وأضاف: اعتبر الحكم ان مسافة الكرة منذ ان سددها ديوغو دالوت لم تكن قصيرة قبل أن ترتطم بكيمبيبي، وبالتالي كان بإمكان الأخير تحاشيها وعدم ارتكاب الخطأ.

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ونجح في ترجمتها مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد مانحاً الفوز 3-1 وبطاقة التأهل الى ربع النهائي لفريقه، علما باًن فريقه خسر 0-2 على ملعب أولدترافورد الشهر الماضي.

وثارت حفيظة نجم سان جرمان البرازيلي نيمار الذي كان يتابع المباراة من المنصة الرئيسية وهاجم بقوة هذا القرار التحكيمي بقوله انه عار! وضعوا مسؤولو الاتحاد الأوروبي 4 أشخاص لا يفقهون شيئا في كرة القدم…ليذهبوا إلى الجحيم.

وعن الجدل الذي أثير حول صحة الهدف الثالث لأياكس أمستردام في مرمى ريال مدريد (فوز أياكس 4-1 وتأهله الى ربع النهائي)، دافع الاتحاد القاري عن ذلك بقوله أن أي من الاعادات لم تعط دليلاً دامغاً بأن الكرة خرجت بالكامل عن خط التماس قبل قيام أياكس بشن هجمة مرتدة جاء منها الهدف الثالث.

كما نالت المباراة بين بورتو وروما نصيبها من الانتقادات ضد الطاقم التحكيمي ولاسيما في الوقت الإضافي.

وفي ما يتعلق بركلة الجزاء التي احتسبت لصالح بورتو في الدقيقة 116، بعد شد بالقميص وقيام تقنية المساعدة بالفيديو بابلاغ الحكم بذلك، أكد الاتحاد القاري أن الحكم كان مقتنعا تماما بحصول هذه المخالفة كما ان تقنية الفيديو أكدت بعدم وجود تسلل لدى حصول هذه المخالفة.

وبعدها بـ5 دقائق، طالب روما باحتساب ركلة جزاء له بعد كرة مشتركة بين مهاجمه التشيكي باتريك شيك والمالي موسى ماريغا داخل المنطقة.

وبعد مراجعة اللقطة، ابلغ الحكم المساعد بالفيديو الحكم الرئيسي بانه قام بقرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء وبالتالي لم يقم الأخير بمراجعة اللقطة.

وكان رئيس روما جيمس بالوتا أعرب عن تعبه من هذا الهراء على مدونة تويتر.