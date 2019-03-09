تفاصيل 343 وظيفة شاغرة للنساء والرجال في القطاع الخاص

الرياض- الوئام:

أعلنت غرفة الرياض بالتعاون مع شركات القطاع الخاص عن طرح وظائف للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات.وقالت أن الشركات التي اعلنت عن الوظائف هي:

شركة بيت الرياض الجريسي (للنساء)

– فنية إلكترونيات (لحملة دبلوم في نفس المجال).

– فنية دعم (لحملة الدبلوم).

شركة المأكولات الفاخرة (للنساء)

– موظفة استقبال مطعم (الثانوية فما فوق مع خبرة بنفس المجال).

شركة حلويات تاوة (للنساء)

– مسوقة (لحملة الدبلوم فما فوق).

– بائعة (لحملة الثانوية فما فوق).

شركة المختصر للأثاث (للنساء)

– بائعة (لحملة المتوسطة فما فوق).

شركة د.كيف القابضة (للنساء)

– محضرة قهوة (لحملة الثانوية فما فوق).

– محضرة قهوة أول (لحملة الثانوية فما فوق).

– مشرفة فترة (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).

شركة كدن العالمية (للنساء)

– ممثلة مبيعات (لحملة الثانوية فما فوق).

شركة البواني (للرجال)

– مشرف ميدان (لحملة الثانوية مع خبرة سنتين).

– مراقب أمن (لحملة الشهادة الابتدائية).

شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (للرجال)

– موظفي طاقم خدمة (الثانوية فما فوق والعمر لا يزيد عن 30 سنة).

شركة المأكولات السريعة – البيك (للرجال)

– كاشير (الشهادة المتوسطة فما فوق والعمر أقل من 35 والتفرغ التام).

– موظف إنتاج (المتوسطة فما فوق والعمر أقل من 35 والتفرغ التام).

– حارس أمن (المتوسطة فما فوق والعمر أقل من 35 والتفرغ التام).

شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة (للرجال)

– مفتش سلامة (الشهادة الابتدائية فما فوق ويفضل خبرة عسكرية).

– مراقب مرور (الشهادة الابتدائية فما فوق ويفضل خبرة عسكرية).

– حارس أمن (الشهادة الابتدائية فما فوق ويفضل خبرة عسكرية).

شركة قصر الأواني (للرجال)

– بائع صباحي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).

– بائع مسائي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).

– كاشير صباحي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).

– كاشير مسائي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php