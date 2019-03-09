تفاصيل 343 وظيفة شاغرة للنساء والرجال في القطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض بالتعاون مع شركات القطاع الخاص عن طرح وظائف للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات.وقالت أن الشركات التي اعلنت عن الوظائف هي:
شركة بيت الرياض الجريسي (للنساء)
– فنية إلكترونيات (لحملة دبلوم في نفس المجال).
– فنية دعم (لحملة الدبلوم).
شركة المأكولات الفاخرة (للنساء)
– موظفة استقبال مطعم (الثانوية فما فوق مع خبرة بنفس المجال).
شركة حلويات تاوة (للنساء)
– مسوقة (لحملة الدبلوم فما فوق).
– بائعة (لحملة الثانوية فما فوق).
شركة المختصر للأثاث (للنساء)
– بائعة (لحملة المتوسطة فما فوق).
شركة د.كيف القابضة (للنساء)
– محضرة قهوة (لحملة الثانوية فما فوق).
– محضرة قهوة أول (لحملة الثانوية فما فوق).
– مشرفة فترة (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).
شركة كدن العالمية (للنساء)
– ممثلة مبيعات (لحملة الثانوية فما فوق).
شركة البواني (للرجال)
– مشرف ميدان (لحملة الثانوية مع خبرة سنتين).
– مراقب أمن (لحملة الشهادة الابتدائية).
شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (للرجال)
– موظفي طاقم خدمة (الثانوية فما فوق والعمر لا يزيد عن 30 سنة).
شركة المأكولات السريعة – البيك (للرجال)
– كاشير (الشهادة المتوسطة فما فوق والعمر أقل من 35 والتفرغ التام).
– موظف إنتاج (المتوسطة فما فوق والعمر أقل من 35 والتفرغ التام).
– حارس أمن (المتوسطة فما فوق والعمر أقل من 35 والتفرغ التام).
شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة (للرجال)
– مفتش سلامة (الشهادة الابتدائية فما فوق ويفضل خبرة عسكرية).
– مراقب مرور (الشهادة الابتدائية فما فوق ويفضل خبرة عسكرية).
– حارس أمن (الشهادة الابتدائية فما فوق ويفضل خبرة عسكرية).
شركة قصر الأواني (للرجال)
– بائع صباحي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).
– بائع مسائي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).
– كاشير صباحي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).
– كاشير مسائي (لحملة الثانوية فما فوق مع خبرة سنة).
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: