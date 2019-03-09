ماميتش: ضغط المباريات لا يمنحني الوقت لتصحيح أخطاء الهلال

الرياض- الوئام:

شدد زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أن ضغط المباريات لا يمنحه الوقت الكافي لتصحيح أخطاء الفريق بشكل عملي موضحاً أن العمل يتم بمحاضرات شفهية حول الأخطاء.

وقال ماميتش في تصريحات : كانت مباراة الوحدة امس صعبة، الوحدة لعب بطريقة جيدة ، وخسرنا الكثير من الكرات في وسط الملعب.

وأضاف : في الوقت الذي حضرت فيه لتدريب الفريق لم أجد وقتا كافا للتغيير أو التعديل بشكل كبير خصوصا مع ضغط المباريات.

وبخصوص استبدال كاريلو وجوميز أكد : جوميز كان مرهقاً وكاريلو انخفض أداؤه وقررت تبديلهما لزيادة الفعالية الهجومية.

وأكد : بعد مباراة العين كنت أتحدث مع جوميز وكان يشعر إنه مرهق فعلاً هناك أمور كثيرة بيني وبين اللاعبين لو سأتحدث عنها لن يكفي ساعات.