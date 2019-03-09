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زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية

انتزاع لغم بحري حوثي خطير في الحديدة

انتزاع لغم بحري حوثي خطير في الحديدة
weam.co/578472
الحديدة (اليمن)- الوئام:

نزعت فرق الهندسة التابعة لقوات الجيش اليمني، أمس الجمعة، لغماً بحرياً شديد الخطورة زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في سواحل محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأكدت مصادر يمنية، أن فرق الهندسة عثرت على اللغم البحري بالقرب من سواحل الحديدة في مديرية الدريهمي، جنوبي المدينة، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

وأفادت مصادر عسكرية في فرق الهندسة، أن اللغم المنزوع ذو حساسية عالية وصاعق شديد الانفجار، كونه يتلقى الإشارة من 4 اتجاهات.

يذكر أن مئات الألغام في عمق مياه البحر الأحمر وبالقرب من الساحل لا تزال تهدد يومياً الآلاف من المدنيين الذين يترددون على الشاطئ، وكذا قوارب الصيد والسفن التجارية والدولية التي تمر من مياه البحر الأحمر في محافظة الحديدة.

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