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بفوز غالي على الفيصلي

الاتحاد يكسر نحس الـ«300» يوم

الاتحاد يكسر نحس الـ«300» يوم
weam.co/578473
جدة- الوئام - محمد بن نافع :

كسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد النحس الذي لازمه لـ”300″ يوم لم يحقق خلالها أي انتصار على أرضه وبين جماهيره في معقله ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

جاء ذلك بعد أن حقق الفريق فوزاً مهماً على ضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة (23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رافعاً رصيده إلى (19) نقطة بشكل مؤقت ومنتظرا ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وكان آخر انتصار حققه الفريق على ملعبه بتاريخ 12/5/2018 عندما كسب الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة (3-1) ليتوج بطلاً للبطولة حينها.

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