برلين- الوئام:

يحل نادي فولفسبورج ضيفاً على بايرن ميونخ الألماني الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة مساء اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن الجولة 25 لبطولة الدوري الالماني.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

وخاض البايرن 24 مباراة فاز في 17 وتعادل في 3 وخسر في 4 ويريد بايرن ميونخ أن يستعد جيداً لمواجهة فولفسبورج في الدوري الألماني قبل مواجهة نادي ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بتعادل السلبي بين الفريقين ويريد النادي البافاري أن يتأهل إلى الدور المقبل مثلما فعل في الأعوام الماضية.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

ويدخل صاحب المركز السابع نادي فولفسبورغ الألماني المباراة متوعد النادي البافاري “بايرن ميونخ” بأنه سيحقق الفوز على ملعب أليانز أرينا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

ولكن بايرن ميونخ يريد أن يصنع الفارق وتحقيق الفوز من أجل الضغط على متصدر الدوري الألماني نادي بروسيا دورتموند الذي يتقاسم الصدارة مع بايرن ميونخ بتساوى في النقاط ولكن بروسيا متصدر الدوري بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

وعلى صعيد الأوضاع في النادي البافاري الذي يشارك في دوري أبطال اوروبا فقد تلقى ليفربول أخبارا سعيدة قبل مباراته الفاصلة مع بايرن ميونخ في إياب دور الـ”16″.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

ويتمثل الخبر “المبهج” في عدم قدرة الجناح الطائر الهولندي أريان روبن في المشاركة ضمن صفوف العملاق البارفاري عندما يستضيف الريدز على أرضه.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

ولا يملك “الأحمر الألماني” فرصة سوى الفوز، لأن التعادل بهدف أو أكثر سيعني تأهل ليفربول إلى دور الثمانية، بعد انتهاء مباراة الذهاب في الآنفيلد دون أهداف.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

وأعلنت صحيفة “مترو” على موقعها الإلكتروني أن روبن سيغيب عن مباراة العودة كما غاب عن مباراة الذهاب بسبب إصابة ألمت به في فخذه خلال تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

وكان روبن البالغ من العمر 35 عاما يمني النفس بالمشاركة مع بايرن لتحقيق الفوز على ليفربول مما قد يمهد الطريق لزعيم الأندية الألمانية نحو النهائي والظفر بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية والأخيرة لروبن مع الفريق البافاري قبل الرحيل.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

وفي نفس السياق أعرب مدرب البايرن نيكو كوفاتش عن تفاؤله بتحقيق نتيجة جيدة على أرضية “أليانز أرينا” ، متعمدا على المستوى المتذبذب الذي ظهر به مؤخرا ليفربول مما جعله يفقد صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشتسر سيتي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

كما أعرب كوفاتش عن عودة المدافع الفرنسي كينغسلي كومان إلى تدريبات الفريق عقب التعافي من إصابته، على أمل أن يلحق بالموقعة النارية يوم الأربعاء القادم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج بث مباشر في الدوري الالماني

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الالماني

البطولة : الدوري الالماني لكرة القدم

المباراة: بايرن ميونخ ضد فولفوسبورج

الملعب: أليانز أرينا

الحكم: شاشا شتيغيمان

القنوات الناقلة للمباراة : بي ان سبورت 5

المعلق : علي محمد علي

التوقيت : اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر والساعة : 5:30 مساء بتوقيت السعودية.