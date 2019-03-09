لندن- الوئام:

يستضيف نادي ساوثهامبتون الإنجليزي نظيره توتنهام في إطار الأسبوع الثلاثون من منافسات الدوري الإنجليزي للمحترفين مساء اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

المباراة ستقام على استاد سانت ماري وذلك ضمن اياب الدوري واستطاع نادي توتنهام أن يتغلب على نادي ساوثهامبتون في مباراة الذهاب التي كانت على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

يريد نادي توتنهام تحقيق الفوز من أجل ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويدخل العملاق الإنجليزي توتنهام مباراة ساوثهامتون بمعنويات عالية للغاية بعد أن تأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال، حيث أقصي نادي توتنهام نظيره الألماني بروسيا دورتموند من المسابقة وحقق الفوز ذهاب وإياب حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 وفي مباراة الإياب فاز بنتيجة 1-0 .

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

من جهة اخرى يبحث ساوثهامبتون عن مكان دافئ في الدوري من أجل البقاء والمنافسة على البقاء.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث بالدوري برصيد 61 بعد أن خاض 29 فاز في 20 وتعادل في 1 وخسر في 8 مواجهات أما نادي ساوثهامبتون الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر في 14 .

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بأخر 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي حيث خسر أمام بيرنلي وتشيلسي قبل أن يتعادل مع أرسنال في الجولة الماضية ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب “البريميرليج” برصيد 61 نقطة ويغادر سباق المنافسة على حصد اللقب “إكلينيكياً”، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، ويطمح لحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز آماله في البقاء.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويدخل توتنهام مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، ويدرك هاري كين ورفاقه أن الخروج من مباراة اليوم بالنقاط الثلاث سيؤمن من تواجد الفريق في المربع الذهبي حيث سيتقدم بفارق 6 نقاط على مانشستر يونايتد و7 نقاط على آرسنال و8 نقاط على تشيلسي.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وسيخوض توتنهام المباراة بدون مدربه ماوريسيو بوكيتينو، بعدما تم إيقافه لمدة مباراتين من جانب الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شجاره مع مايك دين حكم مباراته ضد بيرنلي الشهر الماضي.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

كما يلتقي اليوم كريستال بالاس مع برايتون ونيوكاسل يونايتد مع ايفرتون، وليستر سيتي مع فولهام، وهدرسفيلد تاون مع بورنموث، وكارديف سيتي مع وست هام يونايتد.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة توتنهام وساوثهامتون في الدوري الانجليزي

البطولة : الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: ساوثهامتون ضد توتنهام هوتسبير الأسبوع: 30

الجولة : الأسبوع 30 (مباراة إياب) .

ملعب المباراة : سانت ميريز .

الحكم: كيفين فريند.

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

التعليق: خليل البلوشي

موعد المباراة : اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.