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كان قد تم استدعائه إلى نيودلهي للتشاور

سفير الهند يعود إلى إسلام آباد

سفير الهند يعود إلى إسلام آباد
weam.co/578480
اسلام اباد -الوئام:

قالت وزارة الخارجية الهندية أن مفوضها السامي (السفير) أجاي بيساريا لدى باكستان سوف يعود اليوم السبت، إلى إسلام آباد لاستئناف عمله.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، بحسب قناة “إن دي تي في” الإخبارية الهندية.
كان قد تم استدعاء بيساريا إلى نيودلهي للتشاور في أعقاب هجوم مسلح أودى بحياة 40 جندياً هندياً في الشطر الهندي من كشمير.

وفي أعقاب الهجوم الانتحاري، ردت الهند بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة “جيش محمد” التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير (شباط) أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل تسليمه للسلطات الهندية في بادرة سلام.

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