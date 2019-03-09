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بطول 5 كم

“الخرج” تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح

“الخرج” تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح
weam.co/578497
الوئام - واس

شرعت بلدية الخرج في تنفيذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم، بمحاذاة وادي غياضة، الذي يخترق عدد من الأحياء في غرب السيح، وذلك ضمن مشاريع تطوير ممرات المشاة في أحياء المدينة وضواحيها.

‏وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذي لحركة المركبات، وتم تزويده بمجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض بعض البرامج التوعوية.

‏يذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.

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